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19 марта, 14:25

Культура

"Звезды советского экрана": Аристарх Ливанов

"Звезды советского экрана": Аристарх Ливанов

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В декабре 1987 года журнал "Советский экран" вышел с обложкой, на которой красовался Аристарх Ливанов. Он успел многое: и сняться в десятках фильмов, и сыграть в театре роли, о которых мечтает каждый артист, – от Григория Мелехова в "Тихом Доне" до князя Мышкина в "Идиоте". Но все это далось ему непросто, путь к славе оказался извилистым.

Как Аристарх Ливанов отправил в нокдаун пятикратного чемпиона по боксу? Как роль первой головы Тяни-Толкая круто развернула его жизнь? Как находчивость оператора помогла ему преодолеть страх перед коллегой Андреем Мягковым? Как Ливанов оказался на волосок от гибели во время съемок в Афганистане? И как роль князя Мышкина в "Идиоте" излечила его от холеры? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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