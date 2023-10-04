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04 октября, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": кинематографическая семья Ростоцких

"Звезды советского экрана": кинематографическая семья Ростоцких

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В июне 1981 года с обложки журнала "Советский экран" с легкой грустью смотрел молодой актер Андрей Ростоцкий. В статье о нем опубликовали фотографии его работ в кино и фото родителей. Мама и папа Ростоцкого были даже более знамениты, чем он. Это легендарный режиссер Станислав Ростоцкий и актриса Нина Меньшикова. Сын знаменитых родителей прославился, сыграв роль Дениса Давыдова в фильме "Эскадрон гусар летучих".

Почему Андрей Ростоцкий снимался в "Эскадроне гусар летучих" совершенно бесплатно? Какую странную услугу его отец предлагал Сергею Эйзенштейну? В чем были схожи судьбы Нины Меньшиковой и ее героини из комедии "Девчата"?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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