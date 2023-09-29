"Звезды советского экрана": "Формула любви"

Октябрь 1985 года. В киоски "Союзпечать" привезли пахнущий типографской краской свежий номер журнала "Советский экран". Пролистав несколько страниц, киноманы натыкаются на разворот с фотографиями, как будто из другого мира: буйство солнца, красок, веселья. Статья посвящена обзору комедии "Формула любви".

Фильм впервые показали по телевидению почти год назад и в стране трудно найти зрителя, который его не видел. Самое время подводить итоги.

Удалось ли режиссеру Марку Захарова и драматургу Григорию Горину снова потрясти публику? Почему роль графа Калиостро не досталась Олегу Янковскому? Какие мистические происшествия мешали съемкам "Формулы любви"? И какой "глубокий" смысл заложен в песне "Уно моменто"?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".