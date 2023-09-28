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28 сентября, 18:25

Культура

"Звезды советского экрана": "Застава Ильича" или "Мне двадцать лет"

"Звезды советского экрана": "Застава Ильича" или "Мне двадцать лет"

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Огонь в глазах молодых людей и цветок на лацкане плаща – символ майской демонстрации. Такой снимок увидели читатели журнала "Советский экран" в ноябре 1962 года в разделе "Снимается фильм".

Актеры незнакомые, зато известно, что снимает кино Марлен Хуциев – режиссер уже полюбившейся всем после фильма "Весна на Заречной улице". Так что новую его картину зрители ждали с нетерпением. И еще никто не знал, что это ожидание растянется на годы.

Как поссорился Марлен Хуциев со своим другом и соавтором? Во что в итоге вылилась история с пощечиной Андрею Тарковскому? Как актеры проедали зарплату режиссера? Правда ли, что сценарии фильмов "Я шагаю по Москве" и "Застава Ильича" похожи, как братья близнецы?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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