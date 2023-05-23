"Звезды советского экрана": Зоя и Виктория Федоровы

Августовский номер журнала "Советский экран" за 1965 год будто напоминал читателям своей цветовой гаммой, что лето заканчивается. На обложке было фото загадочной девушки в ярко-желтой, как осенняя листва, кофте. Кто эта красавица с модной стрижкой и выразительными стрелками на глазах – тогда поняли не многие.

Ответ ждал читателей на 15-й странице, и для большинства он стал настоящим откровением – это была дочь легенды советского кино, самой Зои Федоровой, Виктория. Оказалось, она пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. На фото их запечатлели вдвоем.

Как любовь довела Зою Федорову до тюрьмы? Правда ли, что она была завербована КГБ? Как вышло, что в роли без единого слова Виктория Федорова произвела фурор среди зрителей во всем мире? Был ли роман у Виктории Федоровой и Олега Янковского? И что заставило молодую актрису навсегда покинуть Советский Союз?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".