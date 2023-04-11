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Культура

"Звезды советского экрана": актерская семья – Клара Лучко и Сергей Лукьянов

"Звезды советского экрана": актерская семья – Клара Лучко и Сергей Лукьянов

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Лето 1964 года. Корреспонденты журнала "Советский экран" прячутся от жары в тени козырька подъезда дома, в котором живут Клара Лучко и Сергей Лукьянов. С небольшим опозданием появляются актеры и приглашают гостей к себе домой. Речь пойдет о творческих достижениях и планах, и, конечно, об их счастливой семье. А уже скоро читатели увидят эту историю на страницах тринадцатого номера журнала "Советский экран".

Как плохая примета помогла Кларе Лучко поступить во ВГИК? Почему Иван Пырьев не хотел утверждать Сергея Лукьянова в комедию "Кубанские казаки"? И через какие испытания пришлось пройти Кларе Лучко и Сергею Лукьянову, чтобы обрести счастье? Из-за чего вспыхнул конфликт между Сергеем Лукьяновым и Иваном Пыревым? И как режиссер пытался отомстить Кларе Лучко?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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