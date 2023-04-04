"Звезды советского экрана": песня из фильма "Щит и меч"

Отправляясь в кинотеатр, каждый уважающий себя киноман обязательно брал с собой тетрадку и ручку, чтобы записать строчки полюбившихся музыкальных шлягеров, прозвучавших в кино. А после сеанса спешил в киоск "Союзпечать" за свежим выпуском журнала "Советский экран", где можно было найти к ним ноты. В августе 1968 года редакция журнала, словно предчувствуя невероятный успех картины Владимира Басова "Щит и меч", еще до премьеры опубликовала слова и ноты к одной из самых пронзительных песен фильма – "С чего начинается Родина?".

Как подсказка разведчика спасла фильм "Щит и меч" от провала? За что чуть не расстреляли поэта Михаила Матусовского и писателя Вадима Кожевникова? Из-за чего поссорились режиссер картины "Щит и меч" Владимир Басов и композитор Вениамин Баснер? Почему Марк Бернес остался недоволен записью песни "С чего начинается Родина?" И какая песня так и не прозвучала в фильме "Щит и меч"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".