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"Звезды советского экрана": Нина Дорошина

"Звезды советского экрана": Нина Дорошина

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От яркой обложки июльского номера журнала "Советский экран" за 1957 год веяло летней свежестью и праздником. Как раз в это время в Москве начался Международный фестиваль молодежи и студентов. Город заполнили музыка, иностранная речь и невероятное количество гостей из разных стран.

Понимая, что номер главного журнала страны о кино, не хуже любого сувенира из СССР разлетится по всему миру, его оформили по-особенному. Обложку сделали подарочной, с бантиком – эмблемой фестиваля, а на первом развороте напечатали портреты восходящих советских кинозвезд. Среди них хитрым прищуром выделялась Нина Дорошина.

На какую жертву она пошла ради любви к Олегу Ефремову? После какой роли подмосковная шпана приставила к актрисе охрану? Какой скандал случился на свадьбе Дорошиной? Какое условие она поставила Владимиру Меньшову? И что придумала для сцены драки с Людмилой Гурченко в фильме "Любовь и голуби"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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