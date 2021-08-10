"Звезды советского экрана": лучшие экранизации произведений Алексея Толстого

Январь 1983 года. Отгремели новогодние праздники. Люди, вернувшись к привычному ритму жизни, спешили в киоски "Союзпечати" за свежим номером журнала "Советский экран". А в нем – статья, которая сообщает о важном событии в культурной жизни страны: столетии со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого. И не было в стране ни одного человека, не знакомого с его творчеством. Ведь даже те, кто не читал его романов, смотрели фильмы, снятые по книгам великого писателя.

Как Олег Борисов спас от полного краха режиссера Леонида Квинихидзе? Кто побил Ролана Быкова на съемках сказки "Приключения Буратино"? И почему в фильм "Формула любви" не вошла добрая половина сцен с графом Калиостро? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".