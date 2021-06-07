"Звезды советского экрана": Виктор Авилов

В апреле 1988 года публикация в свежем номере журнала "Советский экран" привлекла внимание читателей. "Феномен Виктора Авилова" – название статьи говорило само за себя.

Демонический взгляд, невероятная внешность. Его невозможно ни с кем перепутать. До 34 лет он не снимался вообще, а потом актера буквально прорвало: к выходу на экран готовились сразу пять картин с его участием. Одна из них – "Узник замка Иф", где Авилов сыграл графа Монте Кристо.

Как умение рассказывать анекдоты сыграло судьбоносную роль в жизни Авилова? Почему он рассмеялся в лицо режиссеру фильма "Узник замка Иф", услышав предложение о съемках? И правда ли, что актер обладал экстрасенсорными способностями? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".