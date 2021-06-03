Москва онлайн покажет спектакль на воде по мотивам сказок Пушкина

Фото: vk.com/eskizi

5 июня театр "Эскизы в пространстве" покажет музыкально-поэтическое представление по мотивам сказок Пушкина в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. За музыкальную часть программы будет отвечать фольклорный ансамбль "Комонь". Мероприятие приурочено ко дню рождения великого поэта, который отмечается 6 июня.

"Эскизы в пространстве" – это творческое объединение режиссеров, актеров, и художников, которое специализируется на создании экспериментальных уличных перформансов. Театр активно участвует в фестивалях в России, Германии, Франции, Китае, Румынии и не только.

Смотрите трансляцию 5 июня в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.