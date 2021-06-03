Московская канатная дорога сделает скидку однофамильцам героев произведений Пушкина

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская канатная дорога в честь дня рождения Александра Пушкина 6 июня предоставит 50-процентную скидку на проезд всем обладателям фамилий героев произведений классика. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.
"6 июня 2021 скидка 50% на поездку на Московской канатной дороге ждет каждого, кто является однофамильцем любого героя произведений великого поэта! Онегины, Дубровские, Ларины, Ленские, Томские, Белкины, Чекалинские и прочие смогут, предъявив удостоверение личности на кассе, использовать литературное преимущество своей фамилии", – говорится в сообщении.
При этом посетители, которые прочитают фрагмент из какого-нибудь произведения поэта, получат скидку в размере 20%.
Московская канатная дорога 6 июня будет работать с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что традиционный Пушкинский фестиваль, посвященный дню рождения поэта, пройдет 5 и 6 июня в усадьбах Вяземы и Захарово на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. В этом году впервые художественным руководителем "Арт-пикника" выступит обладатель трех премий "Золотая маска" режиссер Алексей Франдетти.
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