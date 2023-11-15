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15 ноября, 10:30

Культура

"Тайны кино": "Стакан воды"

"Тайны кино": "Стакан воды"

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В основе фильма "Стакан воды" лежала легкая французская пьеса, которую режиссер Юлий Карасик превратил на экране в политический детектив. На вопрос – зачем он это сделал – вдумчивые зрители ищут ответы до сих пор. Наверное, отчасти это было связано с так называемой эпохой застоя, которая вызвала у режиссера такой необычный отклик.

Если бы режиссер не решился переиначить изначальный литературный материал, зрители, возможно, давно бы забыли "Стакан воды". Ведь историй о любви в мировом кинематографе снято много, при этом сюжетов, где отношения двух людей меняют политику целой страны, – единицы.

Почему Юлий Карасик выбрал для постановки широко известную французскую пьесу? За что критики хвалили работу Аллы Демидовой, сыгравшей в фильме "Стакан воды" герцогиню Мальборо? Какие недостатки в причЕске и гриме Натальи Белохвостиковой нашел в итоге художник-постановщик картины Борис Бланк? И как любовная пьеса Эжена Скриба превратилась в исторический фильм о государственной политике?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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