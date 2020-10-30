"Тайны кино": "Июльский дождь"

Фильм "Июльский дождь" часто называют шедевром. Время доказало, что это действительно так.

Простая, на первый взгляд, история любви осталась в отечественном кинематографе примером того, как тонко режиссер может чувствовать эпоху. А ведь этот фильм многие не понимали, потому что в нем далеко не все однозначно.

Как у Марлена Хуциева родилась идея фильма "Июльский дождь"? Из-за чего режиссер долго искал актрису на главную роль? Почему выбрал именно Евгению Уралову? Зачем Марлен Мартынович отказался сотрудничать с композитором? И как в итоге создал один из самых необычных советских фильмов 1960-х годов?

Об этом – в программе "Тайны кино".