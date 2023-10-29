В Москве досрочно выполнен годовой план во вводу жилья в эксплуатацию – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала 2023 года в столице на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию 10,7 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 5 миллионов "квадратов" жилья. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю. Сейчас они превышают план и по жилым домам.

Таким образом, по словам мэра, за последние пять лет объем жилого строительства в Москве вырос в два раза.

"Это еще раз доказывает, что сфера строительства города остается стабильной и динамично развивается, несмотря на введенные в отношении нашей страны международные ограничения", – подчеркнул мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в рамках программы реновации в сентябре в эксплуатацию были введены 13 домов. В них начнут проживать более 5 тысяч москвичей. Общая площадь квартир составляет 161,2 тысячи квадратных метров.