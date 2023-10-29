Более 200 тыс человек посетили обновленный Южный речной вокзал за полгода

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Обновленный Южный речной вокзал работает уже полгода. За это время его посетили более 200 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, для гостей организовали более 250 бесплатных мероприятий.

"В здании регулярно проходят бесплатные мероприятия, можно почитать книжку в зоне библиотеки, воспользоваться Wi-Fi, посетить смотровую площадку и ресторан. Кроме того, вокзал выполняет важную транспортную функцию. Здесь останавливаются электросуда второго регулярного речного маршрута", – подчеркнул он.

С начала летней навигации причалы приняли и отправили более 140 круизных теплоходов с 13 тысячами пассажиров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году после реконструкции открылся Южный речной вокзал. Специалисты благоустроили прилегающую к нему территорию. На набережной сделали 5 причальных зон, установили павильоны для пассажиров и персонала. Также у каждого причала специалисты установили информационные стелы. Вдоль набережной сделали зону для отдыха, где заменили ограждение, установили 70 фонарей и лавочки.

До этого заммэра Максим Ликсутов сообщил, что на втором речном маршруте будет такая же цена поездки, как и на первом. Стоимость билета составляет 150 рублей. По словам Ликсутова, маршрут полностью интегрируют в единую систему Московского транспорта.

Более 3,5 тыс поездок совершили на теплоходах между Южным речным вокзалом и Печатниками