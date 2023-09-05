"Тайны кино": Нина Сазонова

В 1969 году на киностудии "Мосфильм" режиссер Леонид Марягин начал работу над телевизионным фильмом "Моя улица". На главную женскую роль он без раздумий пригласил Нину Сазонову. А как только актриса дала свое согласие на съемки, тут же позвонил композитору фильма Евгению Птичкину с просьбой написать под Сазонову песню в народном стиле. Ведь без песни Нина Афанасьевна ни жить, ни работать не умела.

Кто привел Нину Сазонову в кино? В каком фильме актриса сыграла свою собственную судьбу? Почему Василий Шушкин не хотел утверждать ее на роль тетки Анисьи? Какую правду Нина Афанасьевна принесла в картину "Бабье царство"? И как песни помогали Нине Сазоновой работать и жить?

Об этом − в программе "Тайны кино".