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05 сентября, 17:45

Культура

"Тайны кино": Нина Сазонова

"Тайны кино": Нина Сазонова

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В 1969 году на киностудии "Мосфильм" режиссер Леонид Марягин начал работу над телевизионным фильмом "Моя улица". На главную женскую роль он без раздумий пригласил Нину Сазонову. А как только актриса дала свое согласие на съемки, тут же позвонил композитору фильма Евгению Птичкину с просьбой написать под Сазонову песню в народном стиле. Ведь без песни Нина Афанасьевна ни жить, ни работать не умела.

Кто привел Нину Сазонову в кино? В каком фильме актриса сыграла свою собственную судьбу? Почему Василий Шушкин не хотел утверждать ее на роль тетки Анисьи? Какую правду Нина Афанасьевна принесла в картину "Бабье царство"? И как песни помогали Нине Сазоновой работать и жить?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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