"Тайны кино": Надежда Румянцева

После выхода на экраны фильма "Девчата" Надежда Румянцева стала одной из самых популярных актрис Советского Союза. Зрители полюбили ее раз и навсегда.

Бесхитростная Тося Кислицына и сегодня в первую очередь ассоциируются у многих зрителей с именем Надежды Румянцевой. Почему именно эту актрису выбрали на главную роль в культовой комедии "Девчата"? Как Надежда Румянцева спасала фильм "Королева бензоколонки"? За что Надежду Васильевну обожали миллионы советских детей? И ради чего она оставила любимую профессию?

Об этом – в программе "Тайны кино".