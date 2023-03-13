"Тайны кино": "Офицеры", "А зори здесь тихие", "Завтра была война"

Борис Васильев – один из самых известных советских писателей. Его повестями в 70-е зачитывалась вся страна. Между тем путь Бориса Львовича к литературному поприщу лежал через кино.

Какие эпизоды в фильме "Офицеры" подверглись цензуре? Кто помог Борису Васильеву придумать сюжет повести "А зори здесь тихие"? Почему Борис Львович не одобрил Станислава Любшина на роль Егора Полушкина? Что сказал писатель после просмотра дипломной работы Юрия Кары? И как война и кино помогли Борису Васильеву стать писателем?

Об этом − в программе "Тайны кино".