"Тайны кино": "Тихий Дон", "Судьба человека", "Донская повесть", "Они сражались за Родину"

Михаил Шолохов – один из самых популярных советских писателей, при этом он был и одним из самых часто экранизируемых. Еще при жизни Шолохова разными режиссерами были сняты картины по всем его наиболее значимым произведениям. А каждый новый фильм поражал и масштабами, и глубиной характеров.

Почему Сергей Герасимов шел к экранизации "Тихого Дона" почти 20 лет? Из-за чего Шолохов не хотел, чтобы Сергей Бондарчук играл главную роль в фильме "Судьба человека"? Что смутило Евгения Леонова в его партнерше Людмиле Чурсиной на съемках "Донской повести"? И как Михаил Шолохов помогал великим режиссерам снять свои культовые фильмы?

Об этом – в программе "Тайны кино".