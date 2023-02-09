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Культура

"Тайны кино": "Тихий Дон", "Судьба человека", "Донская повесть", "Они сражались за Родину"

"Тайны кино": "Тихий Дон", "Судьба человека", "Донская повесть", "Они сражались за Родину"

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Михаил Шолохов – один из самых популярных советских писателей, при этом он был и одним из самых часто экранизируемых. Еще при жизни Шолохова разными режиссерами были сняты картины по всем его наиболее значимым произведениям. А каждый новый фильм поражал и масштабами, и глубиной характеров.

Почему Сергей Герасимов шел к экранизации "Тихого Дона" почти 20 лет? Из-за чего Шолохов не хотел, чтобы Сергей Бондарчук играл главную роль в фильме "Судьба человека"? Что смутило Евгения Леонова в его партнерше Людмиле Чурсиной на съемках "Донской повести"? И как Михаил Шолохов помогал великим режиссерам снять свои культовые фильмы?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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