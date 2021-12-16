"Тайны кино": "Первый учитель", "Дядя Ваня", "Сибириада"

С самого начала кинокарьеры Андрей Кончаловский не был похож на других режиссеров. Каждый его новый фильм становился событием, потому что предлагал посмотреть на знакомые темы под новым углом. Это раздражало советских чиновников, но что удивительно – приносило успех за рубежом.

Зачем Андрей Кончаловский тайно вывез за границу пленки с "Сибириадой"? Что поссорило постановщика "Дяди Вани" с Сергеем Бондарчуком? Кого из актеров спас от забвения фильм "Первый учитель"? И как своенравному режиссеру удалось поднять престиж советского кинематографа? Об этом – в программе "Тайны кино".