"Тайны кино": Людмила Шагалова

Людмила Шагалова была одной из самых ярких актрис своего поколения. Разноплановая, темпераментная и невероятно смелая. Еще в начале творческого пути она решила, что уйдет из кино сама, как только почувствует, что наступает старость. Она хотела, чтобы зрители запомнили ее молодой и красивой.

Какой режиссер подарил Людмиле Шагаловой новое имя? Почему писатель Александр Фадеев называл актрису своим соавтором? Правда ли, что, получив роль в фильме "Женитьба Бальзаминова", Шагалова чуть не разрыдалась? И какой поступок в своей карьере она считала настоящим подвигом? Об этом – в программе "Тайны кино".