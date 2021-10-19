"Тайны кино": "Отцы и деды"

Когда известный советский режиссер (автор фильмов "Добровольцы", "Простая история", "Однажды двадцать лет спустя") Юрий Егоров начинал снимать комедию "Отцы и деды" – он, конечно, и подумать не мог, что на этом его фильмография оборвется. И что доделывать кино будут уже без постановщика.

Как появилась идея "Отцов и дедов"? Какие черты главы семейства Луковых были у самого режиссера? Как Юрий Егоров снимал свой последний фильм? И кто доделывал картину после его смерти? Об этом – в программе "Тайны кино".