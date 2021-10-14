"Тайны кино": "Адъютант его превосходительства", "Место встречи изменить нельзя"…

У Виктора Павлова было много талантов: он не только был прекрасным артистом, но и отлично пел, а также рисовал. Писал замечательные портреты друзей, коллег, жены и автопортреты. Но главным его дарованием было доброе сердце.

Именно таким – искренним, заботливым, великодушным и внимательным – актер и остался в памяти своих друзей. Тем удивительнее тот факт, что зрители помнят его, в основном, по отрицательным киноролям…

Благодаря кому дворовый хулиган стал актером? Почему Александр Панкратов-Черный называл коллегу неучем? Как Виктор Павлов стал владельцем голубятни? О какой роли мечтал? И почему чаще всего играл отрицательных героев? Об этом – в программе "Тайны кино".