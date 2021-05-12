"Тайны кино": "Русь изначальная"

Снять кино о Византийской империи, Древней Руси и варварах-кочевниках в первой половине 80-х казалось неосуществимой задачей. Ведь действие картины "Русь изначальная" происходит в VI веке нашей эры.

Задач было множество и все непростые: подобрать соответствующие времени костюмы и реквизит, найти консультантов, качественно отснять батальные сцены. И это при очень маленьком для широкоформатного фильма бюджете.

С какими еще трудностями столкнулся режиссер Геннадий Васильев? Зачем пришлось оседлать одного из актеров, занятых в картине? Что не поделили Иннокентий Смоктуновский и Маргарита Терехова, игравшие византийских правителей? И как в СССР снимали исторический блокбастер о Древней Руси? Об этом – в программе "Тайны кино".