"Москва и мир": теплая столичная погода и европейский аномальный зной

В столице в пятницу, 22 июля, закончился период затяжных ливней, за время дождей выпало 40% осадков от месячной нормы. Наступит теплая и солнечная погода. Воздух в выходные прогреется до 30 градусов. Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления. Врачи порекомендовали внимательно следить за своим состоянием, особенно аллергикам, астматикам и людям, страдающим от высокого артериального давления.

Синоптики отметили, что аномальной европейской жары выше 40 градусов, как в Великобритании или Испании, в Москве не ожидают. На следующей неделе снова обещают дожди и грозы, это связано с грядущим каспийским циклоном. По словам метеорологов, июль по климату – самый грозный месяц. Погода в августе будет относительно жаркой.

Росавиация до конца июля продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны. Самолеты по-прежнему не летят в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Для транзита можно использовать аэропорт Сочи, там организован временный хаб, а также аэропорты Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Первый раз Россия закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства 24 февраля. Позже РЖД запустили дополнительные поезда в южном направлении. Тем не менее, количество отдыхающих в Крыму резко снизилось. С января по июль на полуостров приехали два миллиона человек. Глава Республики Сергей Аксенов называл регион самым пострадавшим в отрасли туризма. Турпоток снизился на 30%, отели заполнены только наполовину. Правительство рассмотрит меры поддержки для полуострова.

Не менее 1 700 человек стали жертвами аномальной жары в Португалии и Испании. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Местами градусники термометров поднимались до рекордных 47 градусов.

При этом синоптики прокомментировали, что экстремальные погодные условия могут сохраняться еще долгое время, как минимум до середины следующей недели. Похожая картина и в других европейских странах. В 16 городах Италии ввели наивысший уровень погодной опасности из-за африканского зноя.

В Словении высокие температуры стали причиной сильнейших лесных пожаров. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Больше остальных пострадали юго-западные области. Жителей трех деревень уже пришлось эвакуировать. Власти страны отмечают, что это самый крупный пожар за последние 30 лет. Борьбу со стихией ведут более 1 000 пожарных и спасателей. На помощь им пришли вооруженные силы и авиация.