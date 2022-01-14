"Москва и мир": рост заболеваемости в Москве и аннулирование визы первой ракетки мира

Рост заболеваемости COVID-19 в столице может достичь 6–7 тысяч человек в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил Диагностический центр лабораторных исследований. Его специалисты помогли своевременно обнаружить штамм "Омикрон", как и ранее "Дельту". По их данным, новая мутация начинает доминировать в Москве.

"Скорее всего, на след неделе этот рост продолжится. Радует, что количество тяжелых не растет. И количество госпитализаций не растет, но тем не менее, необходимо быть осторожными, беречься, особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями", – сказал градоначальник.

Сергей Собянин также отметил, что в столице создана одна из самых мощных систем лабораторных исследований для борьбы с пандемией. Москва способна обрабатывать за 10 дней около 700 тысяч таких анализов. А прошлым летом была открыта специальная лаборатория по секвенированию штаммов коронавируса, то есть их расшифровке.

Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ нуждается в доработке. Эту новость также прокомментировала Татьяна Голикова. Вице-премьер пояснила, что изначально закон готовился в качестве меры реагирования на "Дельта"-штамм, но теперь появились новые вызовы, в частности, "Омикрон". Ко второму чтению в документ внесут поправки, которые разрешат посещать общественные места по ПЦР-тестам после 1 февраля. Также Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата тех людей, которые имеют противопоказания к прививке. Татьяна Голикова также обратила внимание на то, что суточные показатели заражения коронавирусом уже несколько дней превышают 20 тысяч. А за последние сутки зафиксировали почти 24 тысячи новых случаев. Быстро растет заболеваемость и в столице. В Москве цифры за пять дней увеличились в два раза. Сегодня в городе более 5 тысяч пациентов с COVID-19.

Australian Open лишился своей главной звезды. Новаку Джоковичу повторно аннулировали австралийскую визу. Такое решение приняло министерство по вопросам иммиграции. В ближайшее время первой ракетке мира придется покинуть страну. Более того, Джокович не сможет въехать на континент в течение трех лет. Скандал разгорелся 5 января. Спортсмен был задержан в аэропорту Мельбурна. Он прибыл в Австралию для участия в турнире Большого шлема. Однако у сотрудников погранслужбы вызвали вопросы документы о медотводе от вакцинации, которые предъявил сербский теннисист. После разбирательств визу Джоковича аннулировали. Но спортсмен обратился в федеральный суд и оспорил решение о депортации, хотя признался, что некоторая информация в документах действительно была недостоверной. В отличие от судей, власти страны остались непреклонны и воспользовались своим законным правом на повторное аннулирование документов. Адвокаты Джоковича пытаются во второй раз оспорить это решение. Но эксперты уверены, что 17 января теннисисту на удастся выйти на корты турнира Australian Open, победителем которого серб становился девять раз.