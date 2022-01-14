Депутат ГД извинился за слова о возможной платной вакцинации от коронавируса в РФ

Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы Максим Иванов принес извинения за публикацию о том, что вакцинация против COVID-19 в России станет платной, признав свои слова резкими. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Признаюсь, сегодня высказался резко и не совсем точно, поэтому журналисты и отчасти мои избиратели закономерно поняли так, что вакцина будет платной. Скажу четко: вакцина от ковида была, есть и будет бесплатной", – отметил парламентарий.
Он напомнил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной и на этом фоне власти, как и врачи, ищут аргументы, чтобы убедить граждан пройти вакцинацию. По его словам, повышение коллективного иммунитета сейчас является критически важной задачей.
Иванов добавил, что ему хотелось бы видеть очереди на пунктах вакцинации, поскольку они дарят надежду на скорую победу над пандемией.
"Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова", – заключил депутат.
До этого Иванов сообщил в соцсети о планах правительства РФ сделать вакцинацию от коронавируса для граждан платной. Он отмечал, что у врачей уже заканчиваются аргументы переубеждать антипрививочников.
Позже информацию о платных прививках опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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