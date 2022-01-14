Башкирию накрыл буран. Там шел снег при шквалистом ветре. Жители публикуют видео в соцсетях.

В одном из районов после сильной метели дома завалило снегом, а один деревенский дом и вовсе замело по самые окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.