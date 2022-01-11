"Москва и мир": елки для столичного зоопарка и "Омикрон"

Около двух тысяч нераспроданных елей и сосен принесли в Московский зоопарк за время праздников. Деревья становятся не только новогодним украшением вольеров, но и игрушками и точилками для когтей рысей, пум, тигров и леопардов. Кроме того, есть еловые ветки любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки и другие животные. Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с 2012 года. Причем такая практика есть во многих зоопарках по всему миру.

Тем временем в столице продолжается акция "Елочный круговорот". Москвичи могут сдать новогодние ели, пихты и сосны. Однако перед этим нужно обязательно снять все игрушки и другие украшения. Деревья принимают в пунктах по всему городу, их почти 600.

Не выбрасывать, а отнести на переработку елки призвал российский экологический оператор. Все собранные деревья становятся кормом для животных, щепой для почвы или городских клумб, дровами для растопки.

Каждый второй европеец будет инфицирован "Омикроном" в ближайшие 6–8 недель. Таковы прогнозы Всемирной организации здравоохранения. Сейчас новый штамм доминирует в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Новый мировой рекорд поставил коронавирус в США. За сутки в стране выявлен 1,13 миллиона заболевших. 31 декабря эта цифра была вдвое меньше. Достигло максимума – более 132 тысяч за день – число госпитализированных с ковидом. Причем эксперты говорят, что эта статистика не до конца отражает глубину проблемы. Не все штаты успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, к тому же многие американцы делают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты медикам.

"Омикрон" продолжает наступление и на Австралию. Из-за стремительного распространения нового штамма местные магазины ограничили продажу ряда товаров. Одному человеку теперь разрешается приобрести, только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки окорочков, пару пачек свиного фарша и сосисок. Аналогичная ситуация с рядом лекарственных препаратов и экспресс-тестами. Как ожидается, штамм "Омикрон" вскоре вытеснит "Дельту" в России.

В несколько регионов России пришли январские морозы. Так, в Санкт-Петербурге термометры опустились до отметки в минус 16 градусов, а следующая ночь станет еще холоднее. Синоптики также предупреждают о резком похолодании на юге страны. В Краснодарском крае прогнозируется ноль градусов, а также дожди с мокрым снегом.

Понижение температуры ощутили и жители столицы. На дорогах скользко, при этом метель продолжится. По словам специалистов, самым холодным днем этой недели в Москве будет среда – ожидается температура около минус 12 градусов. Однако затем в столицу придет оттепель. Ее ждут уже в пятницу.