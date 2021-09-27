"Москва и мир": центр занятости "Моя карьера" и вулкан на острове Пальма

Центр занятости "Моя карьера" подготовил новый проект для москвичей старшего поколения. 1 октября там пройдет день открытых дверей под названием "50 – новые 35". Программа поможет соискателям предпенсионного возраста развить недостающие навыки и трудоустроиться. Откроется проект уроком компьютерной грамотности. Участники семинара не только узнают востребованные офисные приложения, но и научатся с ними работать.

По этой же теме пройдет и обучающее занятие "Возможности Zoom". Горожан, увлеченных рукоделием, приглашают стать участниками проекта "От идеи до подиума". Обучение в рамках курса продлится четыре недели. За это время участники узнают, как найти покупателя и зарабатывать на своем хобби.

Лучшие выпускники получат специальные условия для рекламного продвижения своих изделий. В центре "Моя карьера" все услуги оказываются бесплатно. Чтобы стать участником дня открытых дверей, потребуется зарегистрироваться. Тренинги и групповые консультации пройдут в дистанционном формате. Для очных занятий понадобится паспорт и прививочный сертификат.

Вулканическая лава на испанском острове Пальма почти достигла океана. Жителям нескольких районов предписано в ближайшие часы не покидать своих домов. Дело в том, что попадание раскаленной породы в соленую воду может привести к выбросам токсичных газов. Сейчас большая часть острова накрыта облаком из пепла, который продолжает извергаться из жерла вулкана. Экологи предупреждают, что он быть вреден для здоровья. Людей просят носить защитные маски, очки и перчатки, а также брюки и рубашки с длинными рукавами.

Помимо пепла, ежедневно вулкан выбрасывает около 25 тысяч тонн диоксида серы. Извержение на Пальме продолжается больше недели. За это время потоки лавы накрыли свыше 200 гектаров земли. Полностью уничтожены более 450 зданий, разрушены несколько дорог. 6 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. При этом сейсмологи предупреждают, что активность вулкана может длиться почти три месяца.

В нескольких российских регионах устраняют последствия непогоды. Дагестан накрыли проливные дожди, которые привели к сходу селей. Повреждены дороги. На одних удалось открыть движение по временной схеме, но некоторые, которые ведут к высокогорным селам, все еще остаются недоступны. Жителям таких населенных пунктов при необходимости помогает санавиация. Ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение.

Тем временем в Кемеровской области прошел первый снегопад, причем сразу сильный. Под тяжестью мокрого снега рухнули десятки деревьев. Ветви повредили несколько участков контактных сетей городского транспорта. Жители некоторых районов Кемерова остались без света. Кроме того, из-за снегопада были задержаны рейсы в аэропорту.

В столичном регионе на этой неделе синоптики обещают золотую осень. В Москве и области станет немного теплее. Должны прекратиться дожди и выглянуть солнце. Пока же в столице ветрено, пасмурно и сыро. В некоторых районах моросит дождь.