"Москва и мир": погода в столице и президент Бразилии на карантине

Погода составляет рейтинги. Список самых дождливых столичных округов возглавили: Троицкий, Новомосковский, Южный и Юго-Восточный. Меньше всего мокли в последние дни жители в центре и на северо-западе столицы. Рейтинг составили в комплексе городского хозяйства столицы.

Дождь льет с 19 сентября с небольшими перерывами. За 4 дня выпало 40 миллиметров осадков. Показатели приближаются к месячной норме. При этом ветер и осадки положительно сказались на качестве воздуха. Количество вредных веществ в городе снизилось местами в 2 раза.

Что касается температуры, то 23 сентября будет +10...+12 градусов. Хоть это и теплее, чем в предыдущие дни, когда погода соответствовала концу октября, но все равно ниже климатической нормы. Аномально холодную и дождливую погоду принес циклон. Сейчас он ослаб, рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в четверг ветер ослабнет и ощущение, что на улице стало теплее, усилится.

Жаир Болсонару ушел на карантин. Такое решение президент Бразилии принял после того, как коронавирусом заболел министр здравоохранения страны. Вместе с Болсонару он посещал Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Президент уединился в своей резиденции. Как долго он будет руководить страной удаленно, покажут результаты ПЦР-теста. Остальные члены бразильской делегации уже сдали анализы, коронавирус у них не выявили.

Пройти тестирование теперь нужно генсекретарю ООН, президенту Польши и премьер-министру Великобритании. Все они встречались с Болсонару в США. А вот сотрудники заведений нью-йоркского общепита могут выдохнуть. Им помогла принципиальность. Несмотря на высокий статус Болсонару, его не пустили ни в один из ресторанов города. Он не вакцинирован от коронавируса, а в США действуют строгие ограничительные меры. Людей активно агитируют приходить в прививочные пункты. Порой оригинальными методами: по улицам одного из городов Северной Каролины разъезжает похоронный грузовик с говорящей надписью: "Не вакцинируйтесь". А если зайти на сайт, указанный на борту, там появится еще одно предупреждение: "Прививайтесь сейчас, либо до скорой встречи".



Центр имени Чумакова увеличит мощности производства вакцины "КовиВак" в 2–2,5 раза. Препарат начали делать на новом оборудовании. Всего в гражданский оборот было выпущено полтора миллиона доз "КовиВака", и до конца года собираются произвести еще два с половиной миллиона. По словам специалистов, сейчас прививка от коронавируса крайне актуальна: заболеваемость в стране растет.

В России за последние сутки подтвердились 21 438 новых случаев ковида, почти 3,5 тысячи из них в Москве. Ситуация с заболеваемостью становится хуже, поэтому в некоторых регионах школы стали частично переходить на дистанционное обучение. Так, например, с 22 сентября в Оренбурге ученики, кроме младших классов и выпускников, переведены на удаленку.

Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России стабилизируется в середине – конце декабря. По мнению специалиста, сейчас все еще продолжается третья волна вируса.