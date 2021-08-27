"Москва и мир": гранты молодым режиссерам и взрывы в Кабуле

В столице поддержат начинающих режиссеров. Сергей Собянин предложил выдавать гранты студентам, которые снимают Москву в своих дипломных работах. Об этом мэр рассказал на встрече с кинематографистами. Ранее гранты выдавали их опытным коллегам. Например, недавно материальную поддержку получили авторы восьми картин.

"Таким же образом можно поддержать и молодых режиссеров. Мы такой грант можем учредить для поддержки", – сказал Собянин.

По словам мэра, транслировать такие фильмы можно и в кинотеатрах "Москино".

Пока гранты для молодых кинематографистов – только планы. Собянин сообщил, что сначала предстоит выработать механизм выбора лучших киноработ о Москве и определить сумму финансовой поддержки.

Власти Таиланда разрешили россиянам, которые привиты нашей первой вакциной, прибывать на Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Для того, чтобы попасть в Таиланд, туристам надо заранее оформить разрешение на въезд в посольстве.

Подавать документы можно уже с 27 августа. Однако стоит учитывать то, что прямое авиасообщение с этим направлением еще не открыто. Нужно искать рейсы с пересадкой.

Тем временем, в нашей стране зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром "Вектор", получил название "ЭпиВакКорона-Н".

Как объяснили разработчики, в новом препарате два пептида объединены в один для удобства синтеза, что позволяет облегчить и масштабировать производство, а принципиальных отличий между новой вакциной и ее предшественницей нет. Препараты вводятся двумя уколами, интервал между которыми должен составлять не менее 14 дней.

Жертвами серии взрывов в Кабуле стали не менее 90 человек, более 1,3 тысячи человек пострадали. В Пентагоне заявили, что погибли 13 американских военных.

Два взрыва прогремели накануне у аэропорта афганской столицы, один – неподалеку от отеля, откуда американские военные перевозят людей в аэропорт. Другой – произошел в толпе беженцев у одного из въездов на территорию воздушной гавани. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле. Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная организация "Исламское государство", запрещенная в России.

В российской МИД сообщили, что в момент теракта в аэропорту Кабула соотечественников не было. Однако в Афганистане еще остаются российские граждане. Внешнеполитическое ведомство пообещало помочь всем желающим покинуть страну, захваченную талибами.

Продолжат, несмотря на теракты, эвакуацию своих граждан и Соединенные Штаты. Об этом в телеобращении заявил президент США Джо Байдена. Он напомнил, что за последние 11 дней из страны были эвакуированы более 100 тысяч человек.