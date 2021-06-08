"Москва и мир": клуб "Мой социальный центр" и слизь в Мраморном море

Более 20 клубных пространств для москвичей старшего возраста появятся в столице к концу года. Это новый формат для города. В досуговых центрах пенсионеры могут найти не только общение, но и занятия по душе: творческие и ремесленные курсы, кулинарную студию, спортзал, зимний сад и другие.

Организовать работу там помогают социальные работники. С профессиональным праздником их поздравил Сергей Собянин. Мэр посетил клуб "Мой социальный центр" в Ломоносовском районе. Сейчас клубы для москвичей старшего возраста работают в 12 районах столицы.

Турция начинает операцию по спасению Мраморного моря. Слизь, покрывшая поверхность воды, стала настоящей угрозой для морских обитателей. Густая серо-зеленая масса с неприятным запахом – продукт цветения фитопланктона.

Причиной его бесконтрольного разрастания, по мнению ученых, стали изменение климата и загрязнение акватории. Сточные воды, насыщенные органикой и теплая зима способствовали быстрому росту микроводорослей.

В слизи плодятся бактерии, потенциально патогенные для человека и морских обитателей. Когда ее становится много, она забивает жабры рыб и раковины моллюсков, это приводит к их гибели. Слизь распространилась практически по всей акватории Мраморного моря на десятки километров. Самая большая концентрация – у южного побережья. Причем смертоносная масса добралась и до дна, что уже погубило колонии кораллов.

Впервые слизь образовалась у берегов Турции в 2007 году. Фиксировали явление и в Эгейском море недалеко от Греции. Но нынешняя вспышка считается крупнейшей в истории. Сколько времени понадобиться турецким экологам, чтобы справиться с проблемой, никто из экспертов прогнозировать не берется.

В Москве и Подмосковье скоро появится цифровая база таксистов. Новая система заработает с 1 августа. В пресс-службе столичного Дептранса рассказали, что всем водителям нужно будет там зарегистрироваться и получить уникальный цифровой ID. В профиле будут отображаться данные о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Такое нововведение должно сделать поездки в такси более комфортными и безопасными.

Кроме того, планируется, что цифровой профиль позволит сбалансировать зарплату водителей, чтобы они не гнались за переработками, брали оптимальное количество заказов, и при этом качественно их выполняли. Регистрация таксистов в системе уже началась, она доступна с апреля.