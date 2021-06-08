Собянин рассказал о развитии сети городских клубов для старшего поколения

14:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин посетил городской клуб нового формата для людей старшего поколения "Мой социальный центр" в Ломоносовском районе, где поздравил с профессиональным праздником социальных работников.
"Хотел поздравить вас с профессиональным праздником, сказать спасибо огромное от всех жителей Москвы, особенно от тех, кто нуждается в вашей помощи, поддержке. Важно, что во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, кто был дома, нуждался в лечении, поддержке", – заявил мэр.
Собянин подчеркнул, что соцработники не отказались от своих обязанностей и успешно прошли тяжелую проверку для всей службы.
Также мэр рассказал о работе социальных центров нового формата в Москве. Там можно и получить необходимую помощь, и провести досуг. Собянин в связи с этим напомнил о важности общения и душевного участия для пенсионеров.
Систему городских клубов "Мой социальный центр" начали развивать в Москве в 2019 году. До конца текущего 2021 года в городе появится 20–25 клубных пространств такого формата – с творческими мастерскими, спортивными и актовыми залами.
"Мой социальный центр" в Ломоносовском районе был открыт в 2020 году, в отдельно стоящем двухэтажном здании на улице Крупской. С начала 2021 года в центре были созданы 24 клуба по интересам, участниками которых стали свыше 600 человек.
В январе заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги работы по развитию клубов "Мой социальный центр" в 2020 году. Специалист подчеркнула, что работа проводилась, даже несмотря на пандемию коронавируса.
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