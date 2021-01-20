Ракова подвела итоги проекта "Мои социальные центры" за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В прошлом году в столице открыли три новых клубных пространства "Мой социальный центр", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, там уже провели более восьми тысяч мероприятий. Москвичи посетили центры более 100 тысяч раз.

"Несмотря на пандемию, мы не прерывали развитие основных городских проектов. Сперва в Москве появились три новых современных клубных городских пространства "Мой социальный центр". Теперь их в Москве восемь", – заявила она.

В 2020 году проект перешел в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения. Тысячи москвичей занимаются творчеством и общаются с единомышленниками. Отмечается, что власти хотели создать все условия, чтобы возрастные жители столицы в период пандемии продолжили жить активно и интересно.

"Сейчас на базе центров работают более 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат", – добавила вице-мэр.

Ракова напомнила, что в 2020 году сеть "Мой социальный центр" пополнилась новыми пространствами в районах Сокольники, Ломоносовский и в поселении Щапово.

Ранее сообщалось, что число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза.

С апреля проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий. Как объяснила Анастасия Ракова, в связи с пандемией проект развернул свой вектор работы на 180 градусов.

