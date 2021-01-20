Ракова подвела итоги проекта "Мои социальные центры" за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В прошлом году в столице открыли три новых клубных пространства "Мой социальный центр", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, там уже провели более восьми тысяч мероприятий. Москвичи посетили центры более 100 тысяч раз.
"Несмотря на пандемию, мы не прерывали развитие основных городских проектов. Сперва в Москве появились три новых современных клубных городских пространства "Мой социальный центр". Теперь их в Москве восемь", – заявила она.
В 2020 году проект перешел в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения. Тысячи москвичей занимаются творчеством и общаются с единомышленниками. Отмечается, что власти хотели создать все условия, чтобы возрастные жители столицы в период пандемии продолжили жить активно и интересно.
"Сейчас на базе центров работают более 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат", – добавила вице-мэр.
Ракова напомнила, что в 2020 году сеть "Мой социальный центр" пополнилась новыми пространствами в районах Сокольники, Ломоносовский и в поселении Щапово.
Ранее сообщалось, что число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза.
С апреля проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий. Как объяснила Анастасия Ракова, в связи с пандемией проект развернул свой вектор работы на 180 градусов.
"Это наш город": за 9 месяцев число участников "Московского долголетия" выросло в три раза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: