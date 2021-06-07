"Москва и мир": благоустройство в столице и туристический сезон в Испании

В столице продолжается благоустройство. Масштабные работы идут в рамках программы "Мой район". Как рассказал Сергей Собянин, за основу взяли концепцию так называемого "15-минутного города". Ее суть состоит в том, чтобы магазины, школы, детские сады, культурные и спортивные центры были в шаговой доступности. В итоге москвичам не нужно тратить время на долгие разъезды по городу.

Таким образом уже благоустроили район Марьина Роща. Только за последние два года там построили детский сад, привели в порядок дворы и территорию возле метро. Дальше по плану – закончить работы в сквере на Полковой улице и открыть новый вокзал на МЦД-2.

В этом году, в основном летом, в столице собираются приводить в порядок около пять тысяч объектов, среди них: дворы, парки и водоемы. Основные работы хотят завершить к сентябрю. Все проекты прошли обсуждение с жителями, и предложения москвичей будут учтены.

Испания открыла туристический сезон. С 7 июня страна принимает путешественников со всего мира. Условие одно – они должны быть полностью вакцинированы от коронавируса. Причем препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам. Это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, а также китайские Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Подтвердить прохождение полного курса вакцинации необходимо заранее. Для этого надо заполнить электронную анкету в специальном приложение. Также с понедельника в королевстве началось тестирование цифровых сертификатов ЕС. Они станут доказательством того, что путешественник вакцинирован, уже переболел коронавирусом или имеет отрицательный ПЦР-тест. Официально такие "паспорта" начнут действовать с 1 июля.

А вот в Великобритании популяризировать прививочную кампанию решили с помощью сайтов знакомств. Пользователи сервисов, которые отметят в своем статусе, что они вакцинировались, получат дополнительные бонусы. Речь идет о бесплатных суперлайках и подъеме популярности аккаунтов, которые в свою очередь увеличивает шансы на поиск партнера.

Закрыть лазейку туроператорам. Сейчас такая задача стоит у Ростуризма и Росавиации, пишет "Коммерсант". Ведомства якобы уже отправили уведомления компаниям, продающим своим клиентам грузопассажирские рейсы в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Такие полеты могут быть аннулированы. И в этом случае, предупреждают Ростуризм и Росавиация, именно туроператоры будут нести ответственность за ненадлежащее оказание услуг.

Также сообщается, что купить билеты на грузопассажирские рейсы агентства больше не смогут. Эксперты говорят, что больнее всего это ударит по компаниям, уже продавшим туры на Кипр.

Кроме того, нерегулярными грузопассажирскими рейсами тургруппы оправляют в Тунис. Вообще такие полеты предназначены только для перевозки определенных категорий пассажиров, в частности: иностранцев и возвращающихся на родину россиян, а также граждан, вылетавших из страны для лечения или по работе.