Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом Земли

09:23
Фото: sobyanin.ru
Необходимо развивать транспорт, инфраструктуру, здравоохранение и образование, чтобы Москву могли назвать лучшим городом Земли. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.
По его словам, столица является одним из крупнейших городов мира, который можно сравнить с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.
"Если город не может конкурировать с другими городами, из него постепенно вымываются самые креативные, интересные люди. Таким образом, город теряет свое будущее", – подчеркнул Собянин.
Для того чтобы развивать Москву, необходимо быть лучшими. В городе должны быть лучший транспорт, парки, дороги, школы, поликлиники, а также комфортная среда обитания, отметил градоначальник.
"Когда мы задумываем какой-то проект, должны понимать, что он должен быть высокого уровня", – рассказал Собянин.
Он добавил, что проектам необходимо работать на город на протяжении долгого времени. Также глава города подчеркнул, что сделать один двор – легко, а сделать 22 тысячи дворов в столице – намного сложнее, ведь масштаб огромен.
Собянин выразил уверенность, что Москва станет лучшим городом Земли, ведь здесь живут профессиональные и креативные люди.
Ранее Собянин заявил, что умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне. Он рассказал, что столица прошла сертификацию соответствия международным стандартам умного города.
Также мэр в рамках онлайн-форума Smart Cities Moscow рассказал, что Москва активно использует инновации, отработанные в зарубежных странах. Градоначальник отметил, что значительное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта, аддитивных технологий и блокчейна.
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