Проект по программе реновации в районе Богородское удостоен премии UDAD Award

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект планировки территории микрорайонов в районе Богородское, разработанный в рамках программы реновации, удостоен международной премии Urban Design & Architecture Design Awards в номинации "Концепция городского планирования". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Такая высокая оценка со стороны профессионального сообщества говорит о том, что принципы, заложенные в московской программе реновации жилья, в полной мере отвечают мировым стандартам устойчивого развития и формирования комфортной среды", - отметил заммэра Андрей Бочкарев.

Площадь проектируемой территории составляет 41,62 гектара. Внутридворовые и общественные пространства разелят. В районе также построят детсад, школу и ФОК с бассейном. Кроме того, придомовая территория будет озеленена. Также специалисты создадут комфортные пешеходные связи.

Ранее Ранее Сергей Собянин рассказал, что список стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это территории, на которых намерены построить новые жилые дома.

Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут девять тысяч участников программы реновации.