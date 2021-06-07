"Москва и мир": погода в столице и вакцинация в Словакии

В столице на этой неделе выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист отметил, что в день на один квадратный метр улиц будет выливаться примерно по одному ведру воды.

Кроме того, в Москве ожидается шквалистый ветер. В понедельник, 7 июня, он будет дуть со скоростью 15 метров в секунду и сопровождаться грозами. Что касается температуры, то днем в городе обещают вполне летнюю погоду – столбик термометра будет подниматься до плюс 25 градусов, а по ночам опускаться до 12–14 градусов.

В субботу в городе ожидается уже до плюс 28 градусов, при этом будет высокая влажность воздуха. Аномально теплую неделю обещают в Северо-Западном и Ямало-Ненецком округах, а также на Дальнем Востоке, где температура превысит норму на 8–10 градусов. А вот жителей Архангельской и Иркутской областей, а также Хакасии и Тувы в ближайшие дни предупредили о заморозках до минус 2-–3 градусов.

Жители Словакии с 7 июня могут сделать прививку "Спутником V". Кампания стартует поэтапно. К выходным к вакцинации приступят все регионы страны. На специальном сайте уже зарегистрировались 5 тысяч желающих привиться. Всего иммунизировать российским препаратом в Словакии планируют 100 тысяч человек.

Тем временем власти Испании с 7 июня начали принимать туристов. Обязательное условие – прививка от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС. Те, кто не успел привиться, должны сделать экспресс-тест на месте.

А в Великобритании начали вакцинировать молодежь в возрасте до 30 лет и разрешили прививать подростков. В стране все больше случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса, поэтому с вакцинацией торопятся. Тем более, что смягчать ограничения планируют с 21 июня.

Наиболее благополучно на ковидной карте Европы выглядит Италия, где больше нет красных или оранжевых зон. Страну окрасили в желтый и белый цвета – это зоны умеренного или низкого риска.



Закрыть лазейку туроператорам. Сейчас такая задача стоит у Ростуризма и Росавиации, пишет "Коммерсант". Ведомства якобы уже отправили уведомления компаниям, продающим своим клиентам грузопассажирские рейсы в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Такие полеты могут быть аннулированы. И в этом случае, предупреждают Ростуризм и Росавиация, именно туроператоры будут нести ответственность за ненадлежащее оказание услуг.

Также сообщается, что купить билеты на грузопассажирские рейсы агентства больше не смогут. Эксперты говорят, что больнее всего это ударит по компаниям, уже продавшим туры на Кипр.

Кроме того, нерегулярными грузопассажирскими рейсами тургруппы оправляют в Тунис. Вообще такие полеты предназначены только для перевозки определенных категорий пассажиров, в частности: иностранцев и возвращающихся на родину россиян, а также граждан, вылетавших из страны для лечения или по работе.