Евгений Нифантьев организовал открытый микрофон для любителей поэзии Пушкина

Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал в парке "Царицыно" открытый микрофон для любителей поэзии Александра Пушкина, желающие могли прочитать наизусть стихи поэта.

Нифантьев отметил, что данное мероприятие – не просто дань уважения великому поэту, но и прекрасная возможность для молодежи приобщиться к классической поэзии с помощью такого популярного формата, как открытый микрофон.

"Хочется, чтобы эти строки звучали не только в классных кабинетах, но и в самых интересных декорациях, в том числе в исторических парках. Приятно смотреть, когда дети читают стихи наизусть, не подсматривая в смартфоны. Благодаря таким акциям мы хотим пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению и к нашей культуре. Наш язык – самый богатый язык в мире. Важно, чтобы наши дети черпали это богатство из книг, а не из соцсетей", – отметил член ОП РФ, который также прочитал стихи.

Чтобы вернуть детей из соцсетей в реальный мир, увлечь музыкой, поэзией, спортом, уверен он, необходимо создать в столице широкую и удобную инфраструктуру для проведения семейного и детского досуга. Это мнение активно поддержали все участники акции.

Ранее сообщалось, что традиционный Пушкинский фестиваль, посвященный дню рождения поэта, прошел 5 и 6 июня в усадьбах Вяземы и Захарово на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. В этом году впервые художественным руководителем "Арт-пикника" выступил обладатель трех премий "Золотая маска" режиссер Алексей Франдетти.