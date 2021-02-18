"Москва и мир": снегопады в столичном регионе и боевая готовность в США

Мощные снегопады, похожие на те, что накрыли европейскую часть страны в прошлые выходные, будут повторяться все чаще. Они связаны с общими изменениями климата. Об этом сообщили в Гидрометцентре. По словам научного руководителя Романа Вильфанда, очередные осадки стоит ожидать в грядущие праздничные выходные. Кроме того, в большинстве регионов России пока будет держаться "холодная аномалия" – температура воздуха по-прежнему будет ниже нормы, местами на 12 градусов.

Жителей Москвы и Подмосковья предупреждают, что самым ненастным из выходных станет 23 февраля. По словам синоптиков, в День защитника Отечества погода будет с "мужским характером". Снова усилится ветер, вернется метель, может выпасть до трети месячной нормы осадков. При этом сохранится мороз – днем будет до -16 градусов.

Кроме того, москвичи могут чувствовать недомогание – в праздники в столице прогнозируется "барическая пила" – это резкие скачки атмосферного давления. Поэтому метеозависимым людям советуют быть внимательным к своему самочувствию.

В Москве скончался Андрей Мягков. Народному артисту было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Популярный и любимый россиянами актер по первому образованию был химиком. Заметил его один из педагогов Школы-студии МХАТ на любительском спектакле. Так Андрей Мягков начал осваивать другую специальность.

Окончив Школу-студию, он начал играть на сцене. Дебют Мягкова в кино состоялся сразу с главной роли в комедии "Похождения зубного врача". Затем он снялся в фильмах "Братья Карамазовы", "Старый дом", "Серебряные трубы". Но буквально проснулся знаменитым актер после культовой "Иронии судьбы". Успех повторился спустя 2 года, снова после роли в комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман".

Актер и режиссер продолжил работать и дальше – Мягков снялся в "Жестоком романсе", "Гараже". А в 2007 году он снова стал Женей Лукашиным в продолжении "Иронии судьбы". Это было одно из последних появлений актеры на экране – последние 10 лет он не снимался в кино.

Тысячи бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта. Местные власти опасаются новых беспорядков. Они не исключают, что сторонники экс-президента вновь могут попытаться штурмовать Капитолий. Называется даже конкретная дата – 4 марта. Раньше в США этот день проходила инаугурация президента.

Информация о возможном штурме Капитолия активно обсуждается в соцсетях. Правда, цель его уже не совсем понятна, так как сам виновник волнений Дональд Трамп не уверен в том, что будет участвовать в следующих президентских выборах. От ответа на подобные вопросы он уклоняется. Зато всегда готов напомнить СМИ, что его поддерживают огромное количество американцев. Более того экс-президент уверен, что сейчас число его сторонников больше, чем было до выборов 2020 года.

Что касается Трампа-бизнесмена, то дела его тоже не очень. В Атлантик-Сити взорвали принадлежащее ему 39-этажное здание. Решение о сносе было принято после того, как расположенные в нем отель и казино разорились, и здание начало разрушаться.