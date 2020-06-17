"Москва и мир": репетиция парада и санаторный отдых

17 июня 2020, 15:00
На Красной площади 17 июня пройдет первая ночная репетиция парада Победы. В ней примут участие более 14 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники. Боевые машины вечером поедут в сторону Тверской – движение по пути следования колонны будет ограничено.
Всего состоится несколько репетиций. Две из них – в среду и генеральную – покажут онлайн на портале "Окно в город". Заключительный смотр намечен на 20 июня. Жители увидят не только прогон торжественной части парада, но и движение колонны военной техники по центральным улицам.
17 июня трансляция начнется в 18:00, а 20 июня – в 09:30. Пользователи увидят репетицию основной части парада на Красной площади. После покажут движение военной техники по Новому Арбату, Красной Пресне, Звенигородскому шоссе и другим улицам. Парад Победы на Красной площади состоится 24 июня. Именно в этот день он прошел в 1945 году.
Российские санатории примут отдыхающих при наличии трех справок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров. При заселении при себе нужно иметь так называемую "курсовку" – курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая бумага – отрицательный анализ на коронавирус. Его надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка – о санэпидокружении. Если у туриста не хватает даже одного документа, ему могут отказать в размещении.
В таком формате работают уже многие санатории Ставропольского, Алтайского и Краснодарского краев. На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами. Такое заявление сделал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, при въезде в край отдыхающим будут измерять температуру. Кроме того, прибывающие на отдых должны будут сообщить о том, куда именно они направляются.
В США городские власти демонтируют памятники, которые могут не понравиться демонстрантам, выступающим против расизма и полицейского беспредела. После того как митингующие снесли несколько монументов, чиновники решили не дожидаться повторения таких акций и стали сами их убирать. Так, в Сент-Луисе рабочие сняли с постамента статую Колумба, которая простояла на этом месте 140 лет. Мореплавателя обвиняют в том, что его прибытие в Новый Свет положило начало столетиям европейской колонизации и притеснениям коренных жителей США.
Памятники Колумбу подверглись нападениям и в других городах. В Ричмонде скульптуру завернули в американский флаг, подожгли и сбросили в озеро. Кроме монументов первооткрывателю, активистам не нравятся памятники солдатам и офицерам, воевавшим во время гражданской войны в США на стороне рабовладельческого Юга. Сносы монументов происходят на фоне массовых протестов, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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