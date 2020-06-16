Россия находится в низшей точке заболеваемости коронавирусом – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, на территории страны циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1 процента. Еще один положительный момент, добавил Горелов, – рост иммунной прослойки населения. Она составляет 17–20%, передает портал стопкоронавирус.рф.

Специалист добавил, что коронавирус относят к сезонным инфекциям, а летом традиционно отмечается снижение эпидемиологической напряженности. Он также сказал, что летом и зимой иммунная система работает максимально эффективно.

За последние сутки в России подтверждено 8 248 случаев COVID-19, в 2 950 клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировано 545 458 случаев коронавирусной инфекции – на 1,5% больше, чем днем ранее.

В стране проведено более 15,3 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 312 тысяч человек.