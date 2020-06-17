В России выявлено 7 843 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России за последние сутки зарегистрировано 7 843 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб. В 31,8% из них клинических проявлений болезни не было.
1 065 случаев пришлось на Москву, 680 – на Московскую область. 238 выявлено в Нижегородской области, 237 – в ХМАО, 228 – в Санкт-Петербурге.
227 зафиксировано в Свердловской области, 201 – в Воронежской, 179 – в Иркутской, 160 – в Красноярском крае, 152 – в Ростовской области, 149 – в Ульяновской, 136 – в Челябинской, 125 – в Саратовской, 123 – в Архангельской, 110 – в Республике Тыва, 107 – в Нижегородской области, по 104 – в Волгоградской области и Приморском крае.
Зафиксировано 194 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 10 036 человек.
Всего в стране обнаружен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 7 478 летальных исходов, выздоровели 304 342 пациента.
По информации Роспотребнадзора, в РФ проведено более 15,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 308 тысяч человек.
В России стартуют испытания вакцины от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года. По его мнению, говорить о полном снятии ограничений будет необходимо, когда ситуация станет фармацевтически контролируемой.
Мурашко уточнил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в стране начнутся 17 июня. Тестирование ожидает препарат, созданный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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