Более 15,6 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России провели уже более 15,6 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране сделали 284 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением еще остаются 308 тысяч человек.

По последним данным, в России зафиксировано 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 294 306. За весь период зарегистрирован 7 284 летальных исхода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сложилась в стране. Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин также подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,9 миллиона случаев заражения, более 434 тысяч человек скончалось.