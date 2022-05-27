"Это наш город": москвичи ознакомились с онлайн-графиком отключения воды почти миллион раз

Жители столицы более 955 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом для проверки графика отключения горячей воды на портале mos.ru.

Сервис запустили месяц назад. Каждый год он начинает работать за несколько недель до старта плановых отключений горячего водоснабжения.

Жителям достаточно ввести в поисковой строке сервиса интересующий адрес, после чего на экране появится информация о датах начала и завершения профилактических работ.

Также сервисом можно воспользоваться в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на сайте Московской объединенной энергетической компании.