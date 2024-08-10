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10 августа, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Олега Стриженова

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Олега Стриженова

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Российский актер Олег Стриженов дебютировал с главной ролью в фильме "Овод". Эта работа стала для него не просто счастливым билетом в кино, но и той планкой, на которую артисту пришлось равняться всю жизнь. После выхода картины на актера обрушились популярность и любовь советских зрительниц, которая росла с каждым новым фильмом.

С именем Олега Стриженова связано немало мифов и легенд, ведь в годы Перестройки он отказался от съемок в кино и встреч с журналистами. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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