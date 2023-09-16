"Раскрывая тайны звезд": Руфина Нифонтова

Недоброжелатели за глаза называли заместителя председателя Комитета по кинематографии Глеба Нифонтова "мужем одной из самых красивых женщин страны — актрисы Руфины Нифонтовой". Нифонтова делала все, чтобы не быть актрисой в жизни. И при этом мучилась от нехватки ролей. Артистка была соткана из противоречий, которые и привели ее к безвременному уходу из кино и из жизни.

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