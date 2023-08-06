13:00Культура
"Раскрывая тайны звезд": Владимир Новиков
По мнению кинокритиков, такой бурной и насыщенной жизни, как у Владимира Новикова, не было ни у одного из героев кино, которых он сыграл. По-настоящему разносторонняя личность: народный артист России, актер, певец, сценарист, поэт.
Актер создал множество интересных и ярких образов, но всесоюзную славу Владимиру Новикову принесла картина "Государственная граница". В красавца чекиста-разведчика были влюблены миллионы женщин по всей стране.
За какие заслуги Владимир Новиков получил премию КГБ? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд