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Культура

"Раскрывая тайны звезд": Владимир Новиков

"Раскрывая тайны звезд": Владимир Новиков

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По мнению кинокритиков, такой бурной и насыщенной жизни, как у Владимира Новикова, не было ни у одного из героев кино, которых он сыграл. По-настоящему разносторонняя личность: народный артист России, актер, певец, сценарист, поэт.

Актер создал множество интересных и ярких образов, но всесоюзную славу Владимиру Новикову принесла картина "Государственная граница". В красавца чекиста-разведчика были влюблены миллионы женщин по всей стране.

За какие заслуги Владимир Новиков получил премию КГБ? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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